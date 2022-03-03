Украина

Гроші переказуються безпосередньо на рахунок НБУ для відповідних потреб.

У скрутні часи для нашої країни кожен допомагає так, як може. Добре, що в цьому плані наші футболісти жодним чином не відстають від інших співвітчизників.

Зокрема, захисник англійського Манчестер Сіті та провідний гравець національної збірної України Олександр Зінченко вирішив додатково долучити усіх охочих до збору коштів на потреби Збройних сил України.

У якості пропозиції зі свого боку гравець вирішив виставити ігрову футболку "синьо-жовтих", у який він брав участь у чвертьфінальному матчі чемпіонату Европи-2020 проти Англії (0:4).

Здобути цей визначний артефакт можна за допомоги участі у конкурсі, вхідний квиток до якого коштує 10 євро, перерахованих безпосередньо на спеціальний рахунок НБУ для потреб армії нашої країни.

З іншими умовами та світлинами частини екіпіровки можна ознайомитися на сторінці розіграшу.

Нагадаємо, що раніше Олександр трохи розповів громадянам країни-агресора про те, що чекає на них уже в найближчому майбутньому.