Украина

Президент Руху висловився щодо екс-футболіста збірної України.

Президент львівського Руху Григорій Козловський прокоментував рішення уроженця РФ та екс-футболіста київського Динамо Олександра Алієва піти до лав самооборони Києва.

"Сашко завжди був нормальним хлопцем. Він мене навіть здивував, адже по суті є росіянином. Дитинство його пройшло у РФ. Він завжди казав, що добрий тато має бути доброю людиною. Згодом, він виявився ще й добрим патріотом.

Ви пам'ятаєте, скількі його "тролили"? А він взяв і всім все показав. В нас є приклад Тимощука, який родом з Волині. Пам'ятаєте, як казав Шевченко? Нам не важливі московскі воші, більш гірші для нас українські гниди", — розповів функціонер Футболу 1/2/3.

Раніше Олександр Алієв прокоментував "мовчазне погодження" з боку Анатолія Тимощука.