Украина

Напад РФ на Україну дорого обійшовся українському олігарху.

Український олігарх та власник донецького Шахтаря Рінат Ахметов зазнас найбільших встрат серед усіх вітчізняних бізнесменів.

За оцінками Forbes, втрати Ахметова склали близько 70 відсотків від його статку — до початку військових дій капітал бізнесмена складав 13,7 млрд доларів, а нині складає 4,2 млрд доларів.

Також у топ-10 опинились Костянтин Жеваго, власник полтавської Ворскли — його статок зменшився на 800 млн доларів, та екс-власник Дніпра Ігор Коломойський — його капітал також зменшився на ту саму суму.

Екс-президент України Петро Порошенко перестав бути доларовим мільярдером — його капітал впав на 900 млн доларів і тепер складає 700 млн в американській валюті.

Відзначимо, що раніше Ахметов публічно прокоментував війну у нашій державі.