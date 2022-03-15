Напад РФ на Україну дорого обійшовся українському олігарху.
рінат ахметов, фото шахтар донецьк
15 марта 2022, 13:29
Український олігарх та власник донецького Шахтаря Рінат Ахметов зазнас найбільших встрат серед усіх вітчізняних бізнесменів.
За оцінками Forbes, втрати Ахметова склали близько 70 відсотків від його статку — до початку військових дій капітал бізнесмена складав 13,7 млрд доларів, а нині складає 4,2 млрд доларів.
Також у топ-10 опинились Костянтин Жеваго, власник полтавської Ворскли — його статок зменшився на 800 млн доларів, та екс-власник Дніпра Ігор Коломойський — його капітал також зменшився на ту саму суму.
Екс-президент України Петро Порошенко перестав бути доларовим мільярдером — його капітал впав на 900 млн доларів і тепер складає 700 млн в американській валюті.
Відзначимо, що раніше Ахметов публічно прокоментував війну у нашій державі.