Украина

Футболіст продовжить кар'єру у Румунії.

Півзахисник луганської Зорі Ловро Цвек перейшов до румунського ЧФР Клуж. Про це повідомляє сайт клубу.

Офіційно невідомо, йдеться мова про оренду гравця чи про повноцінний трансфер 26-річного футболіста.

Нагадаємо, що Цвек перейшов до Зорі у січні 2020 року. На його рахунку 52 поєдинки за "чорно-білих" в усіх змаганнях.

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