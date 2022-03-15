Футболіст продовжить кар'єру у Румунії.
ЛОВРО ЦВЕК, ФК ЗОРЯ
15 марта 2022, 18:55
Півзахисник луганської Зорі Ловро Цвек перейшов до румунського ЧФР Клуж. Про це повідомляє сайт клубу.
Офіційно невідомо, йдеться мова про оренду гравця чи про повноцінний трансфер 26-річного футболіста.
Нагадаємо, що Цвек перейшов до Зорі у січні 2020 року. На його рахунку 52 поєдинки за "чорно-білих" в усіх змаганнях.
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