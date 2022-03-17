Український футболіст підтримав своїх колег.
Микола Морозюк, ФК Різеспор
17 марта 2022, 16:53
Захисник Чорноморця Микола Морозюк поділився своїми думками щодо українських футболістів, які зараз виступають за кордоном.
"Низький уклін тим хлопцям, які зараз грають за кордоном. Враховуючи те, у яких умовах, з яким тягарем та тиском вони зараз виступають, для мене це щось нереальне. Я підтримую зв’язок з Ярмоленком, він дуже переживає. Я не знаю, як вони з цим справляються.
Але життя триває і найголовніше зараз – не опускати голову. Зараз ми на духовному піднесенні та все витримуємо. Тож я вірю, що наш народ зможе це перебороти", – розповів Морозюк в коментарі телеканалу Футбол.
Нагадаємо, Морозюк став гравцем Чорноморця у лютому цього року, перейшовши на правах вільного агента з турецького Різеспора.