Украина

Український футболіст підтримав своїх колег.

Захисник Чорноморця Микола Морозюк поділився своїми думками щодо українських футболістів, які зараз виступають за кордоном.

"Низький уклін тим хлопцям, які зараз грають за кордоном. Враховуючи те, у яких умовах, з яким тягарем та тиском вони зараз виступають, для мене це щось нереальне. Я підтримую зв’язок з Ярмоленком, він дуже переживає. Я не знаю, як вони з цим справляються.

Але життя триває і найголовніше зараз – не опускати голову. Зараз ми на духовному піднесенні та все витримуємо. Тож я вірю, що наш народ зможе це перебороти", – розповів Морозюк в коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Морозюк став гравцем Чорноморця у лютому цього року, перейшовши на правах вільного агента з турецького Різеспора.