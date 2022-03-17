Украина

Хорватський спеціаліст висловив підтримку українцям.

Головний тренер Дніпра-1 Ігор Йовічевіч записав звернення до народу України, який зараз протистоїть російській агресії.

"Дорогі мої українці, звертаюсь до вас як до країни-героя. Звертаюсь до вас як людина, яка прожила з вами велику частину свого життя разом зі своєю сім’єю. Увесь період почував себе одним із вас. Я жив у різних частинах України – у Львові та Дніпрі, на Сході та Заході – але всюди люди чудові, чемні, щирі, дружні, і я закохався у вашу доброту. У мене в Україні друзі на ціле життя, і це мене робить щасливим.

Пишаюсь тим, як ви зараз у цей важкий час, у цій страшній війні, яка зараз відбувається в Україні, проявляєте хоробрість та патріотизм. Ваша любов до Батьківщини – натхнення для всіх нас. Це об’єднало цілий світ. Ви захищаєте вашу землю, вашу хату, б’єтеся за вашу сім’ю та майбутнє. Я вірю у вас і цілком переконаний, що все скоро закінчиться, і повернемось у мирну та вільну Україну. Тримайтесь, друзі, тримайтесь, мої українці. Слава Україні! Героям слава!", – розповів Йовічевич у зверненні на сторінці клубу в Instagram.



Нагадаємо, Йовічевіч та іноземні гравці Дніпра-1 виїхали до Румунії 27 лютого.