Украина

Київський клуб тимчасово переїхав на Львівщину.

Динамо разом з гравцями та керівництвом переїхало до Дрогобича та буде тренуватись на місцевих спортивних майданчиках. Про це повідомляє офіційний сайт Дрогобицької міської ради.

Після вимушеного перебування у захисних спорудах та підвальних приміщеннях Києва клуб отримав переїхати на Львівщину, де гравці зможуть проводити регулярні тренування і спаринги.

"Ми вдячні керівництву Дрогобицької громади, адже ми випробували декілька полів для тренувань і саме в Дрогобичі нам максимально підійшли умови", – розповів генеральний директор Динамо Резо Чохонелідзе.

Раніше повідомлялося, що захисник Динамо Томаш Кендзьора підписав угоду з Лехом до кінця сезону.