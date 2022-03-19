Донецький клуб зробив свій внесок у перемогу.
фото Шахтер
19 марта 2022, 19:56
Шахтар продовжує надавати гуманітарну допомогу захисникам України.
"Клуб передав теплий одяг на загальну суму понад 1 млн гривень для потреб мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади.
До комплектів увійшли термоформа та верхній одяг, що допоможуть українським воїнам переносити холодні погодні умови", - йдеться у заяві клубу.
Нагадаємо, що раніше Матвієнко, Степаненко, Сидорчук, Бущан, Шапаренко та Кривцов допомогли українській армії.