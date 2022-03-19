Шахтар продовжує надавати гуманітарну допомогу захисникам України.

"Клуб передав теплий одяг на загальну суму понад 1 млн гривень для потреб мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади.

До комплектів увійшли термоформа та верхній одяг, що допоможуть українським воїнам переносити холодні погодні умови", - йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, що раніше Матвієнко, Степаненко, Сидорчук, Бущан, Шапаренко та Кривцов допомогли українській армії.