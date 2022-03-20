Украина

Футболіст розповів про своє ставлення до країни-агресора.

Нападник закарпатського Минаю Євген Селезньов, окрім того, що розповів про поточний стан справ у себе в родині, клубі та регіоні, також знайшов декілька слів стосовно представників країни-агресора.

"Це була моя велика помилка, що я працював у Росії. Їб*ти окупантів у рот! Для мене є різниця між росіянами та тими, хто напав. Не всі у Росії це підтримують. Тут справа не в тому чи росіянин ти, чи ні. Ти або людина і мислиш правильно, або ні.

Спілкувався з деякими росіянами, вони не розуміють, що у нас відбувається і не вірять у це. Кажуть, що прийшли нас захищати і в усьому винна Америка. Кого ви захищати і від кого? Ви бомбите наші будинки! Я не просив, щоб мене боронили. Ви що з глузду з'їхали, тут люди гинуть!

Вони кажуть, що у нас є фашисти. Який я фашист? У мене прадід тричі в танку горів, орденоносець. Він що фашист? Я до фашизму маю дуже негативне ставлення, але, вибачте, які ми фашисти? Що в них у головах?

Я не розумію, коли вони кажуть, що ми брати, а потім ідуть нас убивати. Хрінові ви якісь "брати"! Якщо ви називаєте нас братами, то знайте — брат брата не вбиває.

Зараз мене цікавить тільки одне — коли звідси підуть ці тварини. Тут їм не зоопарк, а Україна. Під***си — це м'яко сказано. Вони гірші за тварин. Звірі вбивають тільки для харчування, а ці…

Головна відмінність українців від росіян? Ми маємо яйця. Я не хочу всіх росіян під одну мірку рівняти, але я проти тих, що перейшли межу людяності. Розумна людина не може переходити кордон і еб*шити по домах ракетами, убивати дітей та жінок.

Тимощук та Ордець? Мене більше цікавлять люди, які живуть в Україні. Що я можу сказати про тих, хто лишився в Росії? Я б у такій ситуації ніколи не залишився в Росії, а про інших не судитиму. Я відповідаю лише сам за себе. Моя позиція одна — хто прийшов вбивати мій народ, той ляже першим.

Марк Мампассі? Я такого персонажа знати не знаю. Хто він взагалі такий? Мені він не цікавий, я стежу лише за Україною, а такого футболіста навіть не пам'ятаю.

Нещодавно спілкувалися з Ракицьким. Ярик — чистий патріот. Він одразу сказав: "Більше моєї ноги там, у Росії, не буде". А його всі до цього критикували. Я знав, що він ніколи не зрадить Батьківщину. Він зараз у Туреччині. Хотів їхати зі мною до Києва до тероборони, але я його відмовив. Якби не дитина, якій я зараз дуже потрібен, не питання.

Чому жоден із російських футболістів не висловився про війну? Не знаю. Я можу говорити лише за себе. В Ужгороді зараз живе мій друг Олег Гусєв, я йому говорю: "Поїхали до Києва, хоч одного окупанта уєб**о".

Він запитує: "Ти хоч зброю в руках тримав?" Відповідаю: "Стріляти можу, а тактика буде одна — знищити того, хто прийшов у мій дім". Олег — патріот, як і всі ми, переживає за нашу країну.

Якби я був під час початку війни у ​​Києві, то записався б у тероборону. Я навіть у Сані Усіка питав, як пробратися до Києва. Він сказав, що поки що немає безпечних доріг і не варто їхати.

Усі зараз кричать, що Путін ху*ло, але він що, від цього стане розумнішим чи кращим, чи перестане бути ху*лом? Навряд чи він мене послухає, якщо весь світ не чує", — заявив український футболіст у інтерв’ю fanday.net.

Нагадаємо, що ужгородський клуб також був залучений до евакуаційної місії тренерського штабу донецького Шахтаря.