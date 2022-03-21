Украина

Дівчата збирають допомогу та намагаються нагадувати про трагедію українського народу.

У зв'язку с війною РФ проти України багатьом українським гравцям та гравчиням довелося змінити команди, але вони не забувають про свою Батьківщину.

Так, в турецькому Анкара ББ Генчлік Спор зараз перебувають п'ять українок, Любов Шматко, Юлія Шевчук, Яна Деркач, Ольга Овдійчук та Дарина Апанащенко, який належать рекорди результативності та по кількості матчів за національну збірну.

Дівчата на кожен матч виходять с українськими прапорами та збирають допомогу для постраждалих від війни.

А Ніколь Козлова, котра ще до війни приєдналася до датського Кеге, разом з капітаном команди, організувала збір допомоги українцям пересічними данцями.

Ніколь разом з іншими гравчинями на складі пакують забрану допомогу до відправлення в Україну.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.