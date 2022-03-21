Форвард Ворскли знайшов собі клуб до кінця сезону.
Рангел, фото Сабах
21 марта 2022, 23:47
Нападник Ворскли Рангел після від'їзду з України через військову агресію з боку РФ шукав новий клуб.
Бразильський нападник до кінця сезону виступатиме за Сабах із Азербайджану, повідомляє офіційний сайт клубу.
Зазначимо, що Сабах перебуває на п'ятому місці турнірної таблиці чемпіонату Азербайджану.
Нагадаємо, що на Football.ua доступний матеріал "Начало війни для Лукаса Рангела: як гравець Ворсклі допоміг свекрусі відомого блогера покинути Україну".