Украина

Очередной скандал в украинской Премьер-лиге.

Нападающий Ворсклы Лукас Рангел пожаловался на расистские высказывания со стороны игрока киевского Динамо и болельщиков во время матча 14 тура УПЛ, который закончился победой полтавчан (2:1).

"Любой, кто знает меня лично, понимает, что я не ми-ми-ми, но в матче с Динамо я подвергся расистским оскорблениям с трибун и одного из их игроков.

Я думаю, это уже слишком. Все мы люди, мы едим, у нас есть чувства, эмоции, в наших жилах течет кровь, мы счастливы, грустны и все когда-то умрем. В глубине души мне жаль таких людей, потому что у них грязный дух, черствое сердце и они определенно несчастны в глубине души.

Пусть простит Бог этих плохих людей. Но я прошу: давайте перестанем относиться к людям как к мусору из-за цвета кожи. Я черный и горжусь своим цветом. Я люблю свой цвет кожи", — написал Рангел в своем Instagram.

На Football.ua доступен видеообзор матча Динамо — Ворскла.