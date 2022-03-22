Украина

Футболіст поміркував про повоєнне відновлення українського футболу.

Захисник Лудогорця Ігор Пластун розповів про те, як в Болгарії намагаються підтримувати Україну, та поділився думками про кроки, які будуть необхідні для відновлення українського футболу після закінчення війни.

"У Болгарії усі постійно питають про Україну та намагаються якось допомогти. У моєму клубі, Лудогорці, була така ініціатива. Люди допомагали, купували речі, які зараз потрібні нашим біженцям тут, у Разгарді, і у Варні, що неподалік. Тож допомога йде звідусіль, люди відкриті та намагаються допомогти.

Після 2014-го у нас були дуже важкі роки, лише у останні роки два все почало потихеньку налагоджуватися. Зараз ми знову опустимося в прірву, але це не головне. Футболісти залишаться, клуби залишаться, і ми будемо всі разом усе відновлювати та пожинати плоди того, що сталося.

Але зараз на перший план повинні вийти чесні люди, які будуть відповідати за процеси, що відбуватимуться в українському футболі та займуться, в першу чергу, дітьми, розвитком полів та академій", – розповів Пластун в коментарі телеканалу Футбол.