Украина

Грузинський форвард приєднався до клубу з Фінляндії.

Нападник Колоса Ніка Сітчанава перейшов до КуПСу, повідомляє офіційний сайт фінського клубу.

Договір грузинського форварда з "жовто-чорними" розрахований до червня 2022 року, але передбачає можливість продовження до кінця сезону у Фінляндії.

Сітчінава приєднався до Колоса влітку 2021 року на правах вільного агента з Інгульця. Цього сезону 27-річний гравець провів 20 поєдинків у складі "хліборобів", відзначившись одним голом і двома асистами.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Колоса Дієго Каріока перейшов до польської Ягеллонії.