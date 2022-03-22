Украина

Лідер збірної України різко висловився на адресу окупантів і терористів із РФ, які розв'язали війну в Україні.

Нападник Вест Гема та національної збірної України Андрій Ярмоленко вважає, що повномасштабна війна, яку розв'язали росіяни на території нашої країни, є фактом геноциду українського народу.

"На мій погляд, це чистий геноцид. Знищують українських людей, ось і все. Стріляють по мирних жителям, дітям, жінкам – це жах. Я не знаю, як підібрати слова, можна лаятися? Можуть дивитися діти, не хочеться здатися невихованим...

Це чисті у**бки. Як можна людину назвати військовим, чоловіком, коли ти стріляєш у дітей та жінок, як це можливо? Не знаю, як описати цю націю... Коли вмирають безневинні люди, а ви у себе в країні проводите концерт.

Як можна до цих людей нормально ставитися? Я не говорю, що в росії всі погані люди. Я знаю багатьох, хто розуміє, що відбувається, як вони реагують на цю ситуацію. Але ті люди, які мовчать і нічого не говорять, думаючи, що нас не чіпають і все добре, вони теж є учасниками цієї війни", — сказав Ярмоленко в програмі Денисов Time.

Нагадаємо, раніше Андрій Ярмоленко виступив проти того, щоб збірній України дарували путівку на майбутній чемпіонат світу у Катарі.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.