Украина

Форвард розповів про майбутню зустріч в плей-оф відбору на мундіаль.

Нападник Вест Гема і збірної України Андрій Ярмоленко поділився думками про підготовку до матчу з Шотландією в плей-оф відбору до чемпіонату світу-2022.

"Матч з Шотландією? Зараз важко думати про футбол. Якщо цей матч буде – як ми можемо вийти на поле і не віддати всіх сил, дивлячись на те, як борються наші люди? Звичайно, потрібно тренуватись, підготовка.

Але нам на 100% буде важко, тому що багато хлопців сидять в Україні, не тренуються. Хтось тримає автомат у руках, хтось розвозить їжу. Зараз про футбол ніхто й не думає. Але коли буде ця гра, скільки буде сил – всі ми віддамо.

Читав десь, що нам хочуть подарувати путівку на ЧС. Вважаю, це неправильно. Ми маємо руки, ноги, футбольне поле. Ми маємо вирішувати все там. Допоможіть нам зупинити цю війну, закрийте небо, а ми вирішимо на футбольному полі. Хто буде сильнішим – той і вартий їхати на ЧС", – розповів Ярмоленко в інтерв'ю для телеканалу Футбол.

Нагадаємо, раніше ФІФА перенесла матч між збірними Шотландії та України на червень.