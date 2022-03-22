Украина

Футболіст відправився у Литву.

Нападник Колоса Ренан Абнер перейшов до литовського Жальгіріса. Про це повідомляє сайт клубу.

Мова йде про оренду 24-річного форварда до кінця сезону-2021/22.

Повідомляється, що Жальгіріс стежив за Ренаном кілька місяців та намагався його підписати, але Колос відмовляв.

У 17 поєдинках за клуб з Ковалівки, Ренан забив два голи та віддав два асисти в УПЛ. Також він грав в Україні за Львів.

24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.

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