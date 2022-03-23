Украина

Півзахисника Руху чекає вісім місяців відновлення.

Фабрісіо Альваренга переніс операцію на коліні в польський кліниці Наборовіце та розпочав реабілітацію.

"Оперативне втручання Алварензі провели 17-го березня у польській клініці в місті Неборовіце, — цитує офіційний сайт Руху лікаря команди Михайло Проціва. — Саме ця клініка спеціалізується на проведенні артроскопічних операцій на опорно-руховому апараті. У медиків є великий досвід лікування різних спортивних травм".

"Альварензі зробили пластику передньої хрестоподібної зв’язки. Це була двокомпонентна пластика, тобто йому синтезували передню хрестоподібну зв’язку, а медіально-колатеральна зв’язка повинна зростися сама по собі через стабілізацію. Також зачистили меніск і частково його видалили. Більшу частину меніску залишили для подальшого зрощення".

"У Польщі в реабілітаційному центрі на третій день після операції він вже розпочав первинно-ранню постопераційну реабілітацію, яка триватиме два тижні. А згодом розпочне подальші кроки задля відновлення. Орієнтовний термін реабілітації складе 8 місяців".

Нагадаємо, Фабрісіо отримав травму під час тренування на турецьких зборах.



Раніше Альваренга казав, що не покине Україну через вторгнення РФ.