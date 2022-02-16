Украина

Аргентинский форвард получил тяжелую травму на тренировке.

Нападающий Руха Фабрицио Альваренга получил тяжелую травму колена на тренировке. Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

Впереди 26-летнего аргентинца ждет операция и длительная реабилитация, которая займет около 6-8 месяцев.

"Фабрицио травмировался во время тренировки. Механизм травмы непрямой, то есть футболист неудачно приземлился на газон с поворотом на опорной ноге. В результате повредились связки колена. Разорвана передняя крестообразная связка, медиальный мениск, а также неполный разрыв медиально-колотеральной связки.

Травма довольно досадная. Фабрицио ждет длительное лечение. Сейчас он готовится к операции, которую будут делать в Польше. Она состоится через две недели. После этого он останется там на лечение, а потом вернется во Львов и мы продолжим с ним работать над его восстановлением. Примерный срок его возвращения на футбольное поле составляет 6-8 месяцев", — сказал врач Руха Михаил Процив.

Ранее вингер львовского Руха Фредди Плюман прокомментировал свой переход в украинский клуб.