Украина

Аргентинец получил серьезную травму.

Полузащитник Руха Фабрисио Альваренга получил серьезное повреждение на тренировочном сборе и может выбыть на длительный срок.

Как сообщает телеканал Футбол, Альваренга, предположительно, получил разрыв крестообразных связок колена. Вингер уже отправился в Аргентину для лечения, а его восстановление может занять около 9 месяцев.

Альваренга присоединился к Руху летом 2021-го из Олимпика на правах свободного агента. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 11 поединков в футболке "желто-черных", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Рух объявил об уходе голкипера Александра Бандуры.