Украина

Вингер Руха высказался о возможном полномасштабном военном вторжении Российской Федерации на территорию Украины.

Атакующий полузащитник львовского Руха Фабрицио Альваренга прокомментировал информацию о возможном полномасштабном военном вторжении в Украину со стороны Российской Федерации.

По информации различных зарубежных СМИ, Россия сосредоточила у границ нашей страны более 100 тысяч военнослужащих, а вчера, 16 февраля, произошла кибератака на государственные сайты и украинскую банковскую систему, которая продлилась несколько часов.

"Люди говорят, но во Львове очень тихо. Люди не боятся. Ничего не происходит. Здесь нет военных на улицах. Правда в том, что я и моя семья не беспокоимся. Мы спокойно себя чувствуем. Не получали никаких рекомендаций по безопасности. После начала войны на Донбассе и аннексии Крыма люди здесь привыкли к угрозе. Они воспринимают это как нечто обыкновенное.

Я не боюсь, потому что во Львове сверхнормальная ситуация. Не о чем волноваться. Если идешь гулять, то на улице много туристов из других стран. Здесь много мест с мясом и сырами. Божественное место для прогулок. Здесь безопаснее, чем во многих местах Буэнос-Айреса.

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Во Львове больше украинских националистов, они не хотят иметь ничего общего с россиянами. Когда играл в Киеве, большинство разговаривали на русском. Я выучил больше русский язык, чем украинский. Во Львове, отдаленном районе страны, больше украинских корней, они не хотят, чтобы говорили на русском. Мне нужно было учить украинский. Разница между языками, как у португальского с испанским. В глубинке националистические настроения сильнее.

Я планирую остаться здесь из-за денег и безопасности. Спокойствие имеет основополагающее значение для меня и моей семьи. Если я уеду из Украины, то по футбольным причинам, а не из-за проблем с Россией", — приводит слова Альваренги La Nacion.

Напомним, ранее, несмотря на нестабильную политическую ситуацию в Украине, президент УАФ Андрей Павелко и исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заявили, что возобновление украинской Премьер-лиги после зимней паузы должно состояться в запланированные сроки (25 февраля).