Украина

Головний тренер збірної України висловився щодо війни в нашій країні.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів про своє ставлення до держави-террориста, а такой розкрив, де він знаходиться після місяцю бойових дій.

Керманич запевнив, що як патріот Києва не має наміру кудись тікати.

"Я досі не можу повірити у те, що сталося. Я був у Турції, коли мені подзвонив син. Ви знаєте, для мене більше нема такої держави, як Росія. У мене там і друзів немає.

Як корінний киянин я не збираюсь нікуди їхати. Чому я повинен боятися та тікати зі свого міста? Я хлопець стійкий.

Те, що ми станемо сильнішими, це навіть не 100%, а 200%. Де я тільки не ходив, за продуктами, до хлопців з блокпостів, та бачу, що люди стали згуртованими.

Розбивати житлові будинки, вбивати дітей, я навіть не знаю, як про це говорити, що вони роблять. Моя мама була в окупації під німцями, багато мені розповідала, але те, що роблять зараз росіяни, так звані "брати"..", — розповів український фахівець.

Нагадаємо, що нещодавно нападник Вест Хема Андрій Ярмоленко розкритикував футболістів держави-окупанта.