Украина

Гравець збірної України закликав спортивних колег до співпраці.

Долучитися до загальносвітової акції на підтримку України у протистоянні агресору вирішив нападник лондонського Вест Хему Андрій Ярмоленко, зробивши запит на наявність сумління у футболістів-громадян держави-окупанта єдиною зрозумілою для них мовою.

"Я — Андрей Ярмоленко, игрок сборной Украины. Родился в Питере, но вырос в Украине и считаю себя украинцем на все 100%.

У меня есть вопрос к игрокам сборной России по футболу. Ребята, почему вы сидите как обос*анные и ничего не говорите?

У нас в стране убивают людей, убивают наших жен, убивают наших матерей, убивают наших детей. Но вы ничего не говорите, ничего не комментируете.

Скажите, пожалуйста, что вам будет за то, если вы все вместе просто объединитесь и покажете людям то, что происходит у нас в стране?

Многих из вас я знаю, со многими знаком. И вы все мне говорили, что так не должно быть. Что ваш президент делает неправильно.

Поэтому, ребята, вы имеете влияние на людей — покажите это, я вас прошу. Пожалуйста.

Я знаю, что некоторые из вас любят показывать свои яйца на камеру. Но теперь пришло время показать яйца в реальной жизни.

Всем спасибо за внимание. Слава Украине!", — йшлося у зверненні українського футболіста.

Нагадаємо, що напередодні Андрій Шевченко мав слово перед початком міланського дербі у півфіналі Кубку Італії.