Украина

Президент Динамо надав документи, що підтверджують, що він та його брат не вивозили готівку за кордон у розмірі 17,6 мільйона доларів.

Декілька днів тому журналісти видання Українська правда опублікували інформацію про те, що президент київського Динамо Ігор Суркіс та його брат, екс-керівник ФФУ та народний депутат від колишньої партії ОПЗЖ Григорій Суркіс, виїхали з України одразу на початку повномасштабного нападу РФ на нашу державу.

Джерело в деталях розповіло, з ким і на чому брати Суркіси виїжджали з України, але, що цікавіше, також йшлося про вивезені приблизно 17,6 мільйона доларів готівкою, при цьому декларували вони її, нібито, лише на митному пункті Угорщини, а не України.

Пізніше Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо інспекторів митного посту "Вилок" Закарпатської митниці, які пропустили через кордон машини відомих бізнесменів без перевірки.

Президент Динамо Ігор Суркіс, у свою чергу, назвав інформацію про незадекларовану готівку "брехливим фейком", а на підтвердження своїх слів футбольний функціонер опублікував офіційну відповідь митних органів Угорщини, яка стосується не лише його, а й старшого брата Григорія.

"Повідомляємо, що оприлюднена 21 березня інформація про нібито вивезення за межі України Ігорем Суркісом, Григорієм Суркісом готівкових коштів не відповідає дійсності та є брехнею.

Сьогодні українськими та угорськими юристами родини Суркіс отримано офіційну відповідь митних органів Угорщини з підтвердженням, що «готівкові» звинувачення на адресу родини Суркіс були брехливими (копії додаються).

Враховуючи, що окремі інтернет-видання, на жаль, поширили недостовірну інформацію, просимо виправити цю прикру помилку та опублікувати її спростування, включно із офіційною відповіддю митного органу Угорщини", — сказано в заяві на сайті Динамо Київ.

Список документів, які були прикріплені до заяви (з посиланнями)

ВІДПОВІДЬ УГОРСЬКОГО ПОДАТКОВОГО ТА МИТНОГО ОРГАНУ ГРИГОРІЮ СУРКІСУ (угорською мовою)

ВІДПОВІДЬ УГОРСЬКОГО ПОДАТКОВОГО ТА МИТНОГО ОРГАНУ ІГОРЮ СУРКІСУ (угорською мовою)

ВІДПОВІДЬ УГОРСЬКОГО ПОДАТКОВОГО ТА МИТНОГО ОРГАНУ ГРИГОРІЮ СУРКІСУ (переклад)

ВІДПОВІДЬ УГОРСЬКОГО ПОДАТКОВОГО ТА МИТНОГО ОРГАНУ ІГОРЮ СУРКІСУ (переклад)

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.