Украина

Юристи президента Динамо надіслали офіційні запити до митних органів Угорщини.

Декілька днів тому журналісти видання Українська правда опублікували інформацію про те, що президент київського Динамо Ігор Суркіс та його брат, екс-керівник ФФУ Григорій Суркіс, виїхали з України одразу на початку повномасштабного нападу РФ на нашу державу.

Джерело в деталях розповіло, з ким і на чому брати Суркіси виїжджали з України, але, що цікавіше, також йшлося про вивезені приблизно 17,6 мільйона доларів готівкою, при цьому декларували вони її, нібито, лише на митному пункті Угорщини, а не України.

На офіційному сайті Динамо з'явилася заява президента клубу Ігоря Суркіса, в якій він назвав інформацію щодо незадекларованої готівки "брехнею".

"Повідомляємо, що оприлюднена на окремих інтернет-ресурсах інформація про нібито вивезення за межі України Ігорем Суркісом, Григорієм Суркісом або кимось з їхньої родини будь-якої суми готівки не відповідає дійсності та є брехнею.

На сьогодні, за дорученням Ігоря Суркіса, його українськими та угорськими юристами направлені офіційні запити до митних органів Угорщини для спростування "готівкових" брехливих фейків (копії додаються).

При нагоді інформуємо, що з перших днів війни сім’я Суркіс разом із багатьма іншими небайдужими співгромадянами направляє всі власні ресурси та кошти для підтримки Збройних сил України, волонтерського руху, лікарень із пораненими бійцями та тих, хто найбільше потребує допомоги.

Тому зазначена вище інформація є не лише неправдивою, а й образливою з огляду на гідну громадянську позицію, що займає сім’я Суркіс", — сказано в заяві на сайті Динамо Київ.

Список документів, які були прикріплені до заяви (з посиланнями)

ЗАЯВА АДВОКАТА (англійською)

ЗАЯВА АДВОКАТА (переклад)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЗАПИТУ ДО УГОРСЬКОЇ МИТНИЦІ (угорською)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЗАПИТУ ДО УГОРСЬКОЇ МИТНИЦІ (переклад)

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.