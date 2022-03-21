Украина

Президент Динамо та екс-керівник ФФУ втекли з України зі своїми мільйонами.

Президент Динамо Ігор Суркіс та екс-керівник ФФУ Григорій Суркіс виїхали з Україні одразу на початку повномаштабного нападу РФ на нашу державу.

Окрім того, футбольні функціонери вивезли із собою добрячу суму грошей — близько 17,6 млн доларів готівкою, повідомляє Українська Правда із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Відзначається, що брати Суркіси виїхали не задекларувавши готівку в Україні, а зробили це лише на митному пункті Угорщини.

Ігор Суркіс виїхав разом із громадянкою РФ Ольгою Романовою, В'ячеславом та Яною Суркіс.

Серед пасажиів авто Григорія Суркіса окрім всього був Олексій Борисов 1993-го року народження, який не мав права залишати країну.

Відзначимо, що раніше Ігор Суркіс вперше з початку бойових дій прокоментував ситуацію в країні.