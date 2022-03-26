Украина

Наставник Шахтаря може змінити місце роботи.

Збірна Італії сенсаційно вилетіла з Чемпіонату світу-2022, програвши у півфіналі стикових матчів Північній Македоніі (0:1).

На тлі цієї невдачі в італійській пресі почали з'являтись імена можливих приємників Роберто Манчіні на посту головного тренера "Скуадри адзурри".

Голова італійського федерації футболу Марко Брунеллі бажає, щоб поточний наставник продовжив свою роботу зі збірною, але на той випадок, якщо Манчіні вирішить піти з команди, головний футбольний орган Італії розглядає декілька кандидатур.

Серед можливих майбутніх наставників Італії є такі імена як Андреа Пірло, Фабіо Канаварро та Роберто Де Дзерби, повідомляє Ніколо Скіра.

Зазначимо, що таке призначення малоймовірне, адже сам італійський наставник неодноразово заявляв про свою прихільність Шахтарю та небажання розривати контракт з клубом навіть через війну.

Відзначимо, що раніше Роберто Манчіні висловився щодо вильоту своєї команди від македонців.