ЧМ-2022. Отбор

Наставник збірною Італії висловився щодо вильоту команди з ЧС.

Збірна Італії вилетіла з боротьби за право участі у Чемпіонаті світу в Катарі після поразки від Північної Македонії.

Головний тренер "Скуадри" Роберто Манчіні прокоментував поразку своєї команди, а також оцінив можливі наслідки програшу.

"Повне розчарування. Це футбол, такі речі інколи трапляються. Ми взагалі не повинні були доводити ситуацію до стиків. Починаючи з вересня поряд із нами було тотальне невезіння.

Мені дійсно шкода нашу команду. У групі ми домінували, у матчі з Македонією ми домінували — цей гол на останніх хвилинах яскраво демонструє все, що із нами трапилось", — наводить слова фахівця Football Italia.

Відзначимо, що на нашому сайті доступно відео голу та огляд матчу Італія — Північна Македонія.