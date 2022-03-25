ЧМ-2022. Отбор
Наставник збірною Італії висловився щодо вильоту команди з ЧС.
роберто манчіні, getty images
25 марта 2022, 10:39
Збірна Італії вилетіла з боротьби за право участі у Чемпіонаті світу в Катарі після поразки від Північної Македонії.
Головний тренер "Скуадри" Роберто Манчіні прокоментував поразку своєї команди, а також оцінив можливі наслідки програшу.
"Повне розчарування. Це футбол, такі речі інколи трапляються. Ми взагалі не повинні були доводити ситуацію до стиків. Починаючи з вересня поряд із нами було тотальне невезіння.
Мені дійсно шкода нашу команду. У групі ми домінували, у матчі з Македонією ми домінували — цей гол на останніх хвилинах яскраво демонструє все, що із нами трапилось", — наводить слова фахівця Football Italia.
Відзначимо, що на нашому сайті доступно відео голу та огляд матчу Італія — Північна Македонія.