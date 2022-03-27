Украина

Українці покинули чернігівський клуб вільними агентами.

Захисник Олександр Сафронов та голкіпер Дмитро Сидоренко залишили Десну на правах вільного агента.

Сафронов став гравцем словенської Нафти. Цього сезону 23-річний захисник провів 16 матчів у складі чернігівського клубу.

В свою чергу, Сидоренко приєднався до польського Ізолятора. У складі "сіверян" 19-річний воротар не встиг зіграти жодного матчу.

Раніше повідомлялося, що нападник Десни Денис Безбородько підписав угоду з угорським Д'їрмотом.