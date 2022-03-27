Українці покинули чернігівський клуб вільними агентами.
Олександр Сафронов, NK Nafta 1903
27 марта 2022, 11:58
Захисник Олександр Сафронов та голкіпер Дмитро Сидоренко залишили Десну на правах вільного агента.
Сафронов став гравцем словенської Нафти. Цього сезону 23-річний захисник провів 16 матчів у складі чернігівського клубу.
В свою чергу, Сидоренко приєднався до польського Ізолятора. У складі "сіверян" 19-річний воротар не встиг зіграти жодного матчу.
Раніше повідомлялося, що нападник Десни Денис Безбородько підписав угоду з угорським Д'їрмотом.