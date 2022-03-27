Украина

Український спеціаліст розповів про діяльність клубу.

Головний тренер Олександрії Юрій Гура розповів про те, де наразі перебувають гравці команди та як клуб допомагає ЗСУ та українцям підчас війни з Росією.

"Усі хлопці перебувають на базі. У нас залишився тренер з фізпідготовки й у вільний час, хлопці підтримують форму в тренажерному залі. Зрозуміло, що на футбольне поле ми можемо вийти. Нас залишилося 12 людей разом із молоддю та академією U-19. При можливості, яка є, вони тренуються.

У такий час дуже складно готуватись або проводити роботу з м'ячем. Поки що так.

Всі працівники Олександрії та футбольний клуб займаються волонтерством, допомагають територіальній обороні, ЗСУ. Через Олександрію проходять багато біженців. Дуже великий потік був із Харкова та Харківської області, ми їх розміщували, вони відпочивали та продовжували шлях на західну Україну. Навіть зараз тут їздить багато машин з різних куточків України.

Тут начебто тихо, але постійно лунають сирени й вранці, і вночі. Поки що спокійно", – розповів Гура в коментарі телеканалу Футбол.

Раніше повідомлялося, що нападник Клаудіо Спінеллі покинув Александрію і перейшов до клубу з Аргентини.