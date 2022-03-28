Украина

Захисник навіть устиг узяти участь у товариській грі.

Після початку чергового витку агресії проти України центральний захисник Ярослав Ракицький вирішив достроково розірвати відносини з санкт-петербурзьким Зенітом, виказавши свою позицію стосовно країни-агресора.

Оскільки зараз 32-річний виконавець знаходиться у статусі вільного агента, то він може долучитися до складу будь-якої з команд, проте його вибором став харківський Металіст, який як раз розпочав відновлювальні заняття після вимушеної паузи.

Про це стало відомо з інформації "жовто-синіх" стосовно їх товариської гри проти турецького Істанбул Башакшехір, яку харків’яни виграли з рахунком 2:1.

Ракицький, згідно з даними протоколу, з’явився на полі після перерви, та дограв гру до фінального свистка.

Металіст — Істанбул Башакшехір — 2:1 (0:0)

Голи: Фомін (54, 77) — Піцці (49)

Металіст (1-й тайм): Рибак — Танчик, Мізюк, Порох, Горбунов — Сарапій, Танковський — Підліпенець, Демченко, Картушов — Фомін.

Металіст (2-й тайм): Рибак — Мизюк, Порох, Ракицький — Танчик, Подлепенец (Синчук), Сарапій, Банада, Картушов — Демченко (Чидомері), Фомін (Ралюченко).