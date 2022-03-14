Украина

Колишній гравець збірної України висловився щодо війни в Україні.

Екс-футболіст донецького Шахтаря Ярослав Ракицький, який останнім часом грав у РФ та залишив місцевий клуб після нападу РФ на Україну висловився щодо подій у нашій державі.

Захисник звернувся до країни-агресора, де закликав до миру.

Відзначимо, раніше думками про війну в Україні поділився Михайло Мудрик.