Украина 14 марта 2022, 00:20 Ракицький: Залиште у спокої нашу Україну! Колишній гравець збірної України висловився щодо війни в Україні. ярослав ракицький, getty images 14 марта 2022, 00:20 Екс-футболіст донецького Шахтаря Ярослав Ракицький, який останнім часом грав у РФ та залишив місцевий клуб після нападу РФ на Україну висловився щодо подій у нашій державі. Захисник звернувся до країни-агресора, де закликав до миру. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official) Відзначимо, раніше думками про війну в Україні поділився Михайло Мудрик. Люди Ярослав Ракицкий Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте