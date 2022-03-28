Украина

Румунський висловився з приводу бойкоту російського спорту на міжнародній арені.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу спробував прояснити свої думки щодо відсторонення російських спортсменів після повномасштабного нападу Росії на Україну.

"Вважаю, що слід відсторонити тих, хто підтримав вторгнення, тому що у спорті не має бути місця для таких речей. Спорт – це чесна гра та пристрасть. Спортсмени не мають жодним чином підтримувати війну. Ті, хто говорить про це позитивно, є жертвами пропаганди, цього не можна робити.

Я сказав, що російські спортсмени не повинні розплачуватись за те, що відбувається в Україні, і багато хто накинувся на мене за це. Але я вірю, що спорт може сприяти миру. Можливо, це не посприяє напряму, але це може прокласти шлях до того, чого ми всі хочемо. Що ми будемо робити, коли війна зацінчиться? Як ми знайдемо примирення поміж нами?" – розповів Луческу в інтерв’ю для The Guardian.

Повна версія інтерв’ю Луческу для видання The Guardian буде доступна на Football.ua у вівторок, 29 березня.