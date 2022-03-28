Украина

Український функціонер вірить у світле майбутнє українського народу.

Генеральний директора Шахтаря Сергій Палкін розповів про необхідність об'єднання усього світу у боротьбі з російською агресією.

"Світ має об’єднатись, щоб продовжувати тиск, поки не закінчиться війна. Це не війна Росії проти України, це війна Росії проти людства, проти усього цивілізованого світу, для якого важливі такі цінності, як демократія, свобода, повага до людської гідності та прав.

Ми почнемо думати і говорити про майбутнє на наступний день після закінчення війни. Наразі у нас зовсім інші цілі та задачі – ми чекаємо на нашу перемогу і зробимо усе заради неї.

Хотів би процитувати слова президента клубу пана Ахметова, який впевнений у перемозі України у війні і у тому, що ми відбудуємо країну. Я поділяю його бачення, Україна вийде з цієї війни сильною і об'єднаною нацією, що допоможе зміцнити єдність Європи і буде надійним партнером у сфері безпеки так подальшого розвитку", – розповів Палкін в інтерв’ю для видання Daily Mail.

Раніше повідомлялося, що Шахтар евакуював гравців клубної академії до Хорватії.