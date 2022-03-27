Украина

Функціонер подякував всім, хто підтримує Україну у війні з Росією.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про важливість сьогоднішньої підтримки України з боку футбольного світу.

"Ми дивимось чемпіонати Англії, Німеччини, де перед кожною грою демонструють велику підтримку Україні. Це дуже і дуже важливо, тому що подібне додає нам сили. Ми стаємо сильнішими, що допомагає у нашій ситуації. Дуже дякую усім футбольним людям зі всього світу, які підтримують нас.

Ми віримо, що переможемо – це найважливіше. Коли ти віриш у щось, коли ти об’єднаний – це робить все позитивнішим. У нас зараз немає звичайного життя з переглядом телебачення та відпочинком. У нас немає на це часу, не можемо й думати про те, щоб розслабитись. Зараз ми прикладаємо всі наші зусилля лише для одного – перемоги у цій війні", – розповів Палкін в коментарі для видання The Guardian.

Раніше повідомлялося, що Шахтар евакуював гравців академії до Хорватії.