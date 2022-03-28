Украина

Хорватський спеціаліст очікує більш рішучих дій від провідних європейських ліг.

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна висловився з приводу відмови футбольних ліг Англії, Італії та Німеччини тимчасово реєструвати гравців з УПЛ.

"УЄФА та ФІФА захищають нас, але Англія не відкрила трансферне вікно для реєстрації гравців, так само, як цього не зробили Італія та Німеччина. Не так потрібно допомагати українським гравцям. Навіщо відкривати трансферне вікно, якщо інші федерації, включаючи АПЛ, не хочуть реєструвати гравців? Це не має сенсу.

Це не та допомога, яка нам потрібна. Потрібні не просто слова, хтось має зробити конкретні кроки, щоб допомогти українському футболу і гравцям. УЄФА і ФІФА допомагають, але я не бачу таких кроків з боку Італії, Німеччини або АПЛ", – розповів Срна в інтерв’ю для ITV.

Раніше Срна повідомляв про плани Шахтаря продавати або віддавати в оренду бразильських гравців.