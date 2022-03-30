Украина

Українська асоціація подякувала усім полякам за допомогу і підтримку.

Українська асоціація футболу від імені головного тренера Олександра Петракова та усіх гравців збірної України привітала Польщу з виходом на чемпіонат світу-2022.

У вівторок збірна Польщі здобула перемогу на Швецією (2:0) та гарантувала потрапляння на мундіаль у Катарі.

"Дорогі наші брати-поляки, щиро вітаємо вас із виходом до фінальної частини чемпіонату світу!

Для нас назавжди залишиться у серці ваша чуйність і братерська підтримка для мільйонів наших жінок та дітей, яких ви по-родинному прийняли у себе вдома, допомагаючи усім, чим можете! Низький уклін вам за це, Друзі!

Такою ж сильною й рішучою була Ваша заява ні за яких обставин не грати з агресорами на футбольному полі, що показала приклад усій футбольній спільноті і визначила позицію світових спортивних інстанцій.

Ваш рішучий крок є прикладом для усього світу, як треба гуртуватися, коли божевільний і безжальний нелюд приходить зі зброєю на твою землю! Але Добро завжди перемагає зло і ваш вихід до фіналу Кубка світу є дуже символічним і натхненним для нас!

Вітаємо вас, браття, й дуже сподіваємося, що зможемо приєднатися до Вас на мундіалі у Катарі!

Слава Польщі! Слава Україні!" – говориться в заяві УАФ.

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