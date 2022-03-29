ЧМ-2022. Отбор
Поляки відправили у ворота суперника два м'ячі.
Польща – Швеція, getty images
29 марта 2022, 23:42
Збірна Польщі в рамках кваліфікаційного матчу чемпіонату світу-2022 року грала проти Швеції та здобула перемогу.
Поляки відкрили рахунок на початку другої половини гри завдяки голу Левандовські з пенальті, а розвинути перевагу змогли пізніше зусиллями Зелинські.
Польща – Швеція 2:0
Голи: Левандовські, 49, Зелінські, 73
Польща: Щесни — Берешинські, Глік, Беднарек, Зеліньські, Кеш - Шиманьські, Бєлік, Гуральські (Крихов'як, 46), Модер — Левандовські
Швеція: Ольсен — Крафт, Даніельссон (Ібрагімович, 79), Лінделеф, Аугустінссон — Кулусевські, Форсберг, Карлстрем (Сванберг, 67), Ольссон (Карлссон, 80), Квайсон (Еланга, 66) — Ісак.