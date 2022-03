На Гемпден-Парк у Глазго завершився товариський матч між збірними Шотландії та Польщі, який проходив на підтримку українському народу, який уже місяць веде боротьбу з російськими окупантами та терористами.

Ця зустріч проходила за підтримки ЮНІСЕФ, а 10 фунтів стерлінгів з кожного проданого квитка на матч вирушать на допомогу Україні.

