10 фунтів з кожного квитка передадуть на підтримку Україні, яка з перебуває у стані повномасштабної війни з РФ.
twitter.com/LaczyNasPilka
25 марта 2022, 00:15
На Гемпден-Парк у Глазго завершився товариський матч між збірними Шотландії та Польщі, який проходив на підтримку українському народу, який уже місяць веде боротьбу з російськими окупантами та терористами.
Ця зустріч проходила за підтримки ЮНІСЕФ, а 10 фунтів стерлінгів з кожного проданого квитка на матч вирушать на допомогу Україні.
Щодо самого матчу, то товариський поєдинок виявився більш ніж дружнім. Під час зустрічі за шотландців відзначився Тірні, а в самій кінцівці Пьонтек врятував нічийний результат для польської команди.
Шотландія – Польща 1:1
Голи: Тірні 68 — Пьонтек 90+4 (пен.)
Шотландія: Гордон — Мактоміні, Хенлі, Тірні — Паттерсон (О'Доннелл 67), Гілмор (Маклін 77), Макгрегор (Джек 77), Тейлор (Хікі 67) — Крісті (Армстронг 77), Макгінн — Адамс (Браун 90)
Польща: Скорупські — Беднарек (Букса 83), Глік, Саламон (Бєлік 44) — Реца, Криховяк (Шиманьські 61), Зурковські, Кеш — Зелінські (Гросицькі 71), Мілік (Пьонтек 27), Модер
Попередження: Реца