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10 фунтів з кожного квитка передадуть на підтримку Україні, яка з перебуває у стані повномасштабної війни з РФ.

На Гемпден-Парк у Глазго завершився товариський матч між збірними Шотландії та Польщі, який проходив на підтримку українському народу, який уже місяць веде боротьбу з російськими окупантами та терористами.

Ця зустріч проходила за підтримки ЮНІСЕФ, а 10 фунтів стерлінгів з кожного проданого квитка на матч вирушать на допомогу Україні.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇺🇦 Lighting up @HampdenPark in preparation for a big night at the national stadium tomorrow.



We can't wait to see you all back in the stands 🙌#SCOPOL pic.twitter.com/QZWd7pryJv — Scotland National Team (@ScotlandNT) March 23, 2022

Щодо самого матчу, то товариський поєдинок виявився більш ніж дружнім. Під час зустрічі за шотландців відзначився Тірні, а в самій кінцівці Пьонтек врятував нічийний результат для польської команди.

Шотландія – Польща 1:1

Голи: Тірні 68 — Пьонтек 90+4 (пен.)

Шотландія: Гордон — Мактоміні, Хенлі, Тірні — Паттерсон (О'Доннелл 67), Гілмор (Маклін 77), Макгрегор (Джек 77), Тейлор (Хікі 67) — Крісті (Армстронг 77), Макгінн — Адамс (Браун 90)

Польща: Скорупські — Беднарек (Букса 83), Глік, Саламон (Бєлік 44) — Реца, Криховяк (Шиманьські 61), Зурковські, Кеш — Зелінські (Гросицькі 71), Мілік (Пьонтек 27), Модер

Попередження: Реца