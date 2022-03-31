Украина

Український хавбек поділився інформацією про те, як намагається допомагати українцям.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков розповів про свою волонтерську діяльність, якою він займається після початку війни з Росією.

"Оскільки моя дружина при надії, у нас навіть були плани народжувати у Києві. Але в один момент зателефонувало керівництво Шахтаря та повідомило, що треба терміново виїжджати з Києва. Нам пощастило, нам допомогли люди, знайшли житло та прихистили нас тут, у Львові.

Спочатку, перших п'ять днів, ми взагалі нічого не робили, сиділи в квартирі і нікуди не виходили. Не розуміли, що нам робити, бо було страшно. Потім ми зрозуміли, що життя продовжується і треба щось робити. Ми з моїм другом, Михайлом Мудриком, вирішили організувати самостійну волонтерську підтримку. Закупили трохи продуктів, допомагали, кому потрібно, ліками. Ми постаралися максимально допомогти тим, хто потребує допомоги.

Зрозуміло, що у нас немає якихось великих можливостей, але принаймні ми допомогли якимось людям ліками та продуктами. Ми хотіли й надалі продовжувати свою діяльність, але вийшло так, що ми виїхали до Львова. Тут ми теж намагаємося допомагати, чим можемо, якимись фінансами. Все, що стосується якихось медикаментів, продуктів – це також дуже важливо. Наразі Фонд Ріната Ахметова теж багато допомагає. Народ настільки згуртувався, що всі намагаються допомогти одне одному, – розповів Судаков в інтерв’ю для телеканалу Футбол.

Раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін закликав УЄФА та ФІФА скасувати або призупинити членство Росії.