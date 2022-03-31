Украина

Український форвард висловився про війну на батьківщині.

Нападник Ганзи Данило Сікан розповів про те, з якими думками він тренується і виходить на поле після початку війни в Україні.

"У Ростоку кожні два тижні проходять мітинги, на яких я присутній із сім'єю. Підтримую контакт з усіма моїми друзями, які перебувають в Україні, бо вони щодня засинають і прокидаються під сирени. Я просто не уявляю, як це переносити. В Україні у мене залишилося дуже багато друзів, важко на все це дивитися.

У команді хлопці цікавляться ситуацією в Україні та самі бачать новини. Щодня до мене приходить тренер і запитує, чи можу я тренуватися, як моє самопочуття. Дуже важко тренуватись, коли в Україні відбувається геноцид та вбивають український народ.

Сконцентруватися на футболі важко, бо коли я тут граю у футбол, ми перемагаємо, забиваємо голи, а вся команда радіє, я не можу радіти, бо у мене просто немає цих емоцій, голова забита війною та тим, що відбувається в Україні. Це дуже важко.

Хочу побажати нашим Збройним силам України терпіння, сил та перемоги. Ви герої нашого часу. Слава Україні!" – розповів Сікан в інтерв’ю для телеканалу Футбол.

Цього сезону 20-річний гравець провів 7 поєдинків у складі Ганзи, відзначившись одним голом і одним асистом.