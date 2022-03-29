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Генеральний директор Шахтаря зробив заяву.

Генеральный директор Шахтер Сергей Палкин призвал УЕФА и ФИФА исключить Россию.

"Я хотів би закликати УЄФА і ФІФА зробити крок далі і скасувати або призупинити членство Росії в своїх рядах. У 70-х роках ПАР була виключена з ФІФА за політику апартеїду, а Росію треба виключити за політику геноциду українців і криваву війну, яку вони розв’язали на нашій батьківщині.

Спорт завжди використовувався росіянами як пропаганда своєї ідеології. Якщо ця ідеологія сьогодні загрожує мирному співіснуванню, Росію потрібно повністю ізолювати, поки вона не змінить свою політику знищення всіх живих істот.

Клубу і всім українцям потрібен мир, треба зупинити цю божевільну війну. Українці воюють, і весь світ побачив, що в ці дні ми захищаємо не лише свою свободу та незалежність, а й свободу та цінності демократичного світу. Однак єдиний спосіб перемогти російську агресію – це об’єднати наші зусилля. Необхідно посилити санкції проти Росії у всіх можливих напрямках. Важливо обмежити ресурсні та інформаційні можливості Росії, щоб вони відчували себе ізольованими і зупинилися.

Що ми можемо зробити у сфері спорту? Ізолювати Росію від участі в міжнародних спортивних змаганнях, і це, за великим рахунком, вже зроблено. Але я хотів би закликати УЄФА і ФІФА зробити крок далі", — сказав Палкін Reuters.

Нагадаємо, що раніше ФІФА та УЄФА відсторонили російські клуби та національні команди від усіх змагань.