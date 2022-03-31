Украина

Президент ФІФА висловився щодо війни в Україні.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловився щодо війни в Україні, новий виток якої розпочала РФ 24 лютого.

Функціонер закликав зупинити війну та припинити кровопролиття.

"Зараз в Україні відбуваються жахливі речі. Війни та інші жахливі речі відбуваються в декількох частинах світу і ми не повинні про них забувати. Ми живемо в дуже агрессивному світі, але я вірю в силу футболу — він зможе об'єднати людей.

Ми сподіваємось, що зможемо через футбол принести взаєморозуміння та мир усьому світу. Я закликаю всіх, хто має владу та вплив: зупиніть війну!", — сказал Інфантіно на когрессі ФІФА в Досі.

Відзначимо, що раніше президент ПСЖ теж висловив слова підтримки Україні.