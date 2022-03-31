Украина

Міжнародна федерація футболу видалила відео злочинів російської армії, залишивши лише пряму мову президента УАФ.

На 72-й конгресі Міжнародної федерації футболу, який відбувся 31 березня в Катарі, не зміг бути присутнім особисто президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, проте керівник записав відеозвернення до президента ФІФА Джанні Інфантіно.

Втім, оригінальне відео, яке було показано на конгресі, зазнало змін, про що повідомив генеральний директор ТК Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"Так сьогодні мало виглядати відео звернення президента УАФ Андрія Павелка до конгресу ФІФА. Але ФІФА не дозволила демонструвати на екрані кадри війни в Україні, в підсумку з відеоролику видалили відео злочинів російської армії, залишивши лише пряму мову очільника УАФ.

По-друге, саме сьогодні конгрес ФІФА затвердив російську мову, як одну з шести офіційних мов ФІФА.

І на останнє. Конгрес не включив в порядок денний питання про відсторонення Росії від змагань під егідою ФІФА.

Це все, що потрібно знати про партнерство та солідарність ФІФА в момент найтяжчого випробування для України", — написав Денисов в Facebook.

Оригінальне відео:

Нагадаємо, раніше Джанні Інфантіно спробував пояснити, чому під час конгресу ФІФА не розглядалося питання щодо виключення з організації Російського футбольного союзу.