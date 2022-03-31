Украина

Український функціонер звернувся до світової футбольної спільноти.

Президент УАФ Андрій Павелко записав відеозвернення до ФІФА через неможливість відвідати 72-й конгрес організації у Досі.

"Дорогий президенте ФІФА Джанні Інфантіно, дорогі члени футбольної сім’ї, дорогі друзі. Раді вітати представників усіх країн світу, окрім однієї, які знаходяться у цій залі. На жаль, сьогодні я не можу бути разом з вами.

Починаючи з 24 лютого, ми в Україні не маємо можливості розвивати нашу улюблену гру. Вже понад місяць ми боронимо нашу країну та чинимо спротив воєнній агресії з боку Російської Федерації. На превеликий жаль, протягом цього періоду ми регулярно отримуємо сумні звістки про загибель представників футбольної спільноти України. Вони гинуть від куль та снарядів агресора – однієї з найбільших армії світу.

Футбол відійшов на другий план, тому що кожного дня в нашій країні гинуть дорослі та діти. Україна подарувала футбольному світу трьох володарів Золотого м’яча. Серед загиблих дітей міг бути ще один золотий талант нашої країни.

УАФ створила спеціальний кризовий штаб, який працює 24/7. Я висловлюю глибоку вдячність футбольним асоціаціям, які допомагають нашій країні та підтримують українців. Дякую тим, хто приймає в себе наших футбольних представників, особливо футбольну молодь, яка була вимушена залишити свою країну, рятуючись від війни.

Ми вдячні кожному, хто надіслав нам гуманітарну допомогу чи просто телефонував та запитував, як у нас справи. Все це для нас зараз дуже важливо. Велика вам вдячність від усієї України.

Дякую особисто президенту УЄФА Александеру Чеферіну, який ініціював створення координаційних груп УЄФА з надання допомоги футбольній спільноті України. Також вдячний колегам з ФІФА та всіх національних асоціацій, які доєдналися до цієї ініціативи, щоб розділити нашу біду. На рівні УЄФА та ФІФА ми є колегами з вами вже 8 років, у багатьох з вас, як і у мене, є діти та онуки, тому ви чудово розумієте, якою високою є ціна відновлення миру в Україні.

Ми, українці, впевнені, що дамо відсіч агресору і обов’язково переможемо, адже за нами правда. Але наші діти отримали страшенну психологічну травму. Можливо, саме футбол допоможе їм забути усі жахіття війни. Це буде наше з вами надважливе завдання.

Футбольна спільнота світу має величезний вплив. Я вірю, що кожне слово, кожна ваша молитва, кожна дія чи жест допомоги Україні, спрямований проти війни, мають серйозну вагу і здатні її зупинити. Тому ми не маємо права мовчати. Нехай у наших містах лунають не сигнали повітряної тривоги, а пісні футбольних вболівальників. Нехай баталії точаться не на вулицях зі зброєю в руках, а на переповнених стадіонах в поєдинках клубів та збірних. Нехай вибухають не бомби, а глядачі на трибунах, коли їхня улюблена команда забиває гол та перемагає. Віримо, що так і буде. Слава Україні. Героям слава", – сказав Павелко у відеозверненні.

Нагадаємо, що 1 квітня в Досі відбудеться жеребкування групового етапу ЧС-2022.