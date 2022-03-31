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Президент ФІФА не наважився карати російських окупантів у повному обсязі.

На 72-й конгресі Міжнародної федерації футболу, який відбувся 31 березня в Катарі, ФІФА не розглядала виключення Російського футбольного союзу зі свого складу, незважаючи на розв'язану повномасштабну війну в Україні окупантами з РФ.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно пояснив, чому це питання навіть не стояло на порядку денному.

"Виключення РФС із ФІФА – не варіант. Якщо ми не збиратимемо людей разом під час наших конгресів, тоді нам краще припинити нашу діяльність і піти додому. Можу лише закликати лідерів до діалогу та деескалації конфлікту.

Виключення збірної Росії та російських клубів не було легким рішенням. Воно торкнулося людей, котрі люблять футбол. Але для нас це було способом наблизити мир", — заявив Інфантіно.

Відзначимо, що на цьому "загравання" чиновників Міжнародної федерації футболу із країною-окупантом не завершились. Так, конгрес ФІФА вирішив надати російській мові статус офіційної мови організації.