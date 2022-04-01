Украина

Футболіст висловив власну думку про народ з країни-ворога.

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко поділився думкою про "хороших та поганих" мешканців країни-терориста РФ.

"Є Путін — президент, є уряд, є військові. Є російський народ, і там є люди, які це не підтримують. Не всі росіяни погані. Ми повинні це розуміти.

Я вірю, що там є добрі люди, які проти війни та проти того, що робить уряд. Їм би більше сміливості, щоб вийти й сказати. І щоб це слово було почуте", — сказав Степаненко.

Раніше повідомлялося, що Матвієнко, Степаненко, Сидорчук, Бущан, Шапаренко та Кривцов допомогли український армії.