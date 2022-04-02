Украина

Кияни зі грають перший з серії спаринг.

Динамо проведе товариський матч проти Стяуа 6 квітня. Про це в коментарі для Digi Sport повідомив головний тренер румунського клубу Антон Петря.

"У середу ми гратимемо товариський матч з Динамо, о 20.00. Цей матч буде в рамках акції "Об’єднані для України". Думаю, це дуже хороша ідея", – розповів Петря.

Нагадаємо, футболісти Динамо покинули територію України і мають провести серію благодійних матчів з європейськими клубами у квітні-червні. Суперниками киян серед інших клубів стануть Борусія Дортмунд, ПСЖ, Барселона, Мілан.