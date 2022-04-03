Украина

Керманич київського Динамо зголосився допомогти національній збірній нашої країни.

Київське Динамо обмеженим складом виконавців зуміло евакуюватися з території України у більш спокійну Румунію, де тепер буде проводити підготовку до циклу товариських благодійних зустрічей під гаслом "Матч за Мир! Зупинимо Війну! — Match for Peace! Stop the War!".

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу в нещодавньому інтерв’ю італійській пресі розповів про те, як саме намагатиметься працювати з командою та водночас із тим знаходити шляхи для повноцінної роботи збірної України.

"Нам вдалося вивезти до Румунії одинадцять гравців київського Динамо. Це — основа ​​національної збірної. Вони отримали дозвіл від уряду, оскільки через особливу ситуацію вони були звільнені від військових обов’язків.

Навіть футбол у такій складній ситуації може зробити багато. Дозволити Україні взяти участь у плей-офф і, можливо, отримати пряму путівку для участі на чемпіонат світу, може бути дуже важливим для нації.

Стяуа докладає величезних зусиль. Вона надала місце для тренувань та допомогла з розміщенням. Але для збірної потрібно набагато більше.

Нам потрібно знайти ресурси, щоб підтримати витрати на ці місяці, і нам потрібно розробити програму матчів, тому що ми не можемо очікувати, що збірна України гратиме в червні, не зігравши кілька підготовчих матчів.

У Європі це буде непросто, тому що ліги та кубки знаходяться на завершальних етапах. Було б чудово, якби Україні вдалося зіграти хоча б один матч в Італії, країні, яка займає особливе місце в моєму серці.

Найближчими днями я спробую особисто поговорити з деякими тренерами, щоб спробувати щось організувати", — заявив румунський фахівець у розмові з представниками італійського видання Il Napolista.

Нагадаємо, що раніше Динамо Київ оголосило дату проведення першого благодійного матчу.