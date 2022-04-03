Украина

Виникли складнощі під час організації товариської зустрічі.

Чинні чемпіони України, київське Динамо, зуміло покинути територію України, яка потерпає від чергового витку агресії, заради проведення тренувального збору в Румунії перед початком циклу товариських благодійних зустрічей під гаслом "Матч за Мир! Зупинимо Війну! — Match for Peace! Stop the War!".

Раніше повідомлялося, що першим суперником "біло-синіх" у цих протистояннях стане місцева Стяуа, проте складність організаційного процесу далася в знаки, тому гру проти румунського колективу довелося перенести на більш пізній термін.

"Ми обов'язково зіграємо проти цієї команди, але не 6 квітня. Для нас кожен матч — це питання серйозних організаційних зусиль, щоб привернути до поєдинку якнайбільше уваги.

Ми зробимо все можливе, щоб кожен поєдинок «Динамо» в ході цього європейського турне став подією, що дозволяє широко інформувати про те, що відбувається в Україні та організувати збір коштів для українців, які постраждали від війни", — ідеться у заяві президента Динамо Київ Ігоря Суркіса.

Нагадаємо, що раніше "біло-сині" заявили про початок циклу товариських матчів із протистояння проти польської Легії.